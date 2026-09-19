Мишина и Галлямов рассказали о своей реакции на получение нейтрального статуса

Чемпионы мира и бронзовые призёры Олимпиады в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, как отреагировали на получение нейтрального статуса ISU.

Мишина: Первая реакция была — всё, погнали! (Улыбается.)

Галлямов: Я сначала никак не реагировал, для меня успокоение бы было, когда в профайле ISU это появилось. Тогда я успокоился, всё стало в порядке. Не скажу, что переживали, но было немножко, может, обидно, неприятно. Мы продолжали работать, нас всё равно ждал сезон, хватало своей работы, — передаёт слова Мишиной и Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Первым турниром на международной арене для Мишиной и Галлямова станет «челленджер» в Грузии.