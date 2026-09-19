Мишина объяснила, почему они с Галлямовым пропустили международный турнир в Японии

Российская фигуристка, выступающая в парном катании с Александром Галлямовым, Анастасия Мишина рассказала, почему спортсмены пропустили турнир Kinoshita Group Cup в Японии.

«Мы просто ждали, пока получим нейтральный статус. Получили его немножко позже остальных, поэтому так», — передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Мишина и Галлямов — бронзовые призёры Олимпийских игр в командном соревновании (2022), бронзовые призёры Олимпийских игр в парном катании (2022), чемпионы мира (2021), чемпионы Европы (2022), бронзовые призёры финала Гран-при (2019), трёхкратные чемпионы России (2022, 2024, 2025).