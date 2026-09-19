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Александр Галлямов ответил, будет ли публиковать записи своих рэп-композиций

Александр Галлямов ответил, будет ли публиковать записи своих рэп-композиций
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Российский фигурист, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, Александр Галлямов высказался о возможности публикации записей своих рэп-композиций.

«Если вы намекаете, чтобы я выложил свои демки, то нет (смеётся)», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

25-летняя Анастасия Мишина и 27-летний Александр Галлямов — бронзовые призёры Олимпийских игр в командном соревновании (2022), бронзовые призёры Олимпийских игр в парном катании (2022), чемпионы мира (2021), чемпионы Европы (2022), бронзовые призёры финала Гран-при (2019), трёхкратные чемпионы России (2022, 2024, 2025).

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