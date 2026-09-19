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«Ожидания от вкусных хачапури». Галлямов высказался о международном турнире в Грузии

«Ожидания от вкусных хачапури». Галлямов высказался о международном турнире в Грузии
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Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, поделился ожиданиями от предстоящего турнира серии «Челленджер» в Грузии. Эти соревнования станут для спортсменов первыми после отстранения на международной арене.

«Ожидания от вкусных хачапури, хинкали, чахохбили. Очень сильные ожидания», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

25-летняя Анастасия Мишина и 27-летний Александр Галлямов — бронзовые призёры Олимпийских игр в командном соревновании (2022), бронзовые призёры Олимпийских игр в парном катании (2022), чемпионы мира (2021), чемпионы Европы (2022), бронзовые призёры финала Гран-при (2019), трёхкратные чемпионы России (2022, 2024, 2025).

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