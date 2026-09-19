«Мы этого ждали». Бойкова и Козловский — о реакции на приглашение на этап Гран-при ISU

Чемпионы России и Европы, выступающие в парном катании, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский высказались о попадании в заявку на этап Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия, который пройдёт 20-21 ноября.

«Закончили тренировку короткой программы в Бостоне. После этого к нам подошёл Александр Коган, сказал, что пришло приглашение. Испытали определённую радость в моменте. Мы этого ждали и хотели», — передаёт слова Бойковой и Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Напомним, ранее с турнира снялись французы Луиза Эрхард и Маттис Пеллегрис. Александра и Дмитрий стали первыми в списке запасных благодаря победе на «челленджере» Kinoshita Group Cup в Японии. Помимо победы на турнире в Токио, российские фигуристы также стали чемпионами «челленджера» в John Nicks Pairs International в Норвуде, США.