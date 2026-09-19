Мишина и Галлямов объяснили возвращение к старым программам перед выходом на мировую арену

Чемпионы мира и бронзовые призёры Олимпиады Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, почему решили вернуться к старым программам перед выходом на международные соревнования.

Мишина: Конечно, со старой программой кататься проще, но мы постарались добавить хореографии и эмоций, чтобы она засверкала новыми красками. Будем добавлять ещё (улыбается).

С программами всё менялось не один раз и не два. Мне кажется, всё лето у нас происходили какие-то перемены: неделю катали одну программу, неделю — другую. Учитывая, что мы ещё не приехали в Японию, начались сомнения, что катать. Приняли решение, что эти программы будет катать разумнее всего.

Галлямов: Такая суматоха с программами… С произвольной — думали поменять на Джексона, но поняли, что немножко не тот вариант. Как стало понятно с Японией, решили вернуть ту короткую. Покатав чуть больше недели, посовещались, Тамара Николаевна высказала мнение, было принято решение оставить «Оду к радости», — передаёт слова Мишиной и Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.