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Козловский признался, что им с Бойковой тяжело выступать три недели подряд

Козловский признался, что им с Бойковой тяжело выступать три недели подряд
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Российский фигурист, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, Дмитрий Козловский высказался о выступлениях в течение трёх недель подряд.

«Очень тяжело. Приходится себя настраивать, собирать. Нет нормального сна и хорошего физического состояния. Но это наша работа, и мы стараемся её выполнять качественно. Но сегодня был хороший прокат, особенно в условиях нашего состояния. Я ещё держусь, а Саша разболелась. Но осталось преодолеть завтрашний день, и будем восстанавливаться», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Сегодня, 19 сентября, фигуристы выступили на контрольных прокатах сборной России в Москве.

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