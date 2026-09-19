Абоян и Веселухин выиграли 4-й этап юниорской серии Гран-при ISU в танцах на льду в Анкаре

Американские фигуристы Хана-Мария Абоян и Даниил Веселухин стали победителями четвёртого этапа юниорской серии Гран-при ISU в Анкаре, Турция. За две программы дуэт получил от судей 163,43 балла.

Вторыми по итогам соревнований стали представители Франции Данья Муаден и Тео Биго с результатом 159,39 балла. Тройку призёров замкнули Синьюй Чэнь и Гордей Читипаховян из США (151,18).

Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при ISU среди юниоров, Анкара, танцы на льду, итоговые результаты

1. Хана-Мария Абоян и Даниил Веселухин (США) — 163,43.

2. Данья Муаден и Тео Биго (Франция) — 159,39.

3. Синьюй Чэнь и Гордей Читипаховян (США) — 151,18.