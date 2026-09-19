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Бойкова и Козловский оценили прогресс своей короткой программы

Бойкова и Козловский оценили прогресс своей короткой программы
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Чемпионы России и Европы, выступающие в парном катании, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский высказались о короткой программе, поставленной тренером монреальской академии Ромэном Агенауэром.

Козловский: Программа очень сложная. Самая сложная из всех, что у нас была из коротких. Очень резко вошли в сезон, у нас не было прокатов. Некоторые вещи можно попробовать только на соревнованиях. Пройти определённое тестирование можно только на турнирах. По ходу сезона будем катать программу и потихоньку её чувствовать. Она очень сложная.

Бойкова: С третьего раза получилось откатать так, как хотели с первого раза. Но ладно, зато московским зрителям повезло больше, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Сегодня, 19 сентября, фигуристы выступили на контрольных прокатах сборной России в Москве.

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