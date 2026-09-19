«Важно не обосраться». Чикмарёва и Янченков сравнили выступления в Токио и Москве

Российские фигуристы, выступающие в парном катании, Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков высказались о выступлении на контрольных прокатах сборной России в Москве. На турнире Kinoshita Group Cup в Токио, Япония, пара выиграла серебро.

Янченков: Каково кататься в Москве после Японии? По-разному. Здесь гораздо больше зрителей, но там был вайб международного старта, где всё-таки важно не обосраться. Как есть (улыбается).

С Сергеем Сергеевичем Плишкиным всегда приятно работать. Мы очень рады, что мы его нашли, он стал открытием для нашей группы, мы ему безумно благодарны. Кажется, сегодня мы показали лучше прокат, чем в Японии, получили больше удовольствия. Немножко была ошибка на поддержке, дорожка была не так выверена.

Чикмарёва: Там была ответственность, она давила, здесь менее волнительно. Но в Японии поддерживали не хуже. Что тут, что там были очень рады поддержке зрителей, — передаёт слова Чикмарёвой и Янченкова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.