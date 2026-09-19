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Кагановская/Некрасов жёстко столкнулись с Гончаровым на разминке контрольных прокатов

Кагановская/Некрасов жёстко столкнулись с Гончаровым на разминке контрольных прокатов
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На разминке второй группы участников в танцах на льду на контрольных прокатах сборной России произошло жёсткое столкновение. Егор Гончаров, выступающий в дуэте с Анной Щербаковой, упал и столкнулся с Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым. Максим долго не мог подняться со льда.

Спустя некоторое время Некрасов сумел встать и продолжить разминку. Сегодня обе пары представят публике свой ритм-танец.

Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027 проходят в Москве 19 и 20 сентября. Ранее Василиса Кагановская и Максим Некрасов стали серебряными призёрами турнира серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Японии.

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