Этап Гран-при ISU среди юниоров, Анкара: результаты соревнований

Сегодня, 19 сентября, в Анкаре, Турция, завершился четвёртый этап Гран-при ISU среди юниоров. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований в четырёх видах.

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU, Анкара. Результаты соревнований

Спортивные пары

1. Таисия Гусева и Даниил Овчинников (Россия) — 196,91.

2. Полина Шешелева и Егор Карнаухов (Россия) — 190,79.

3. Анита Мапелли и Ноа Кесада Грау (Испания) — 154,07.

Девушки

1. Мэи Окада (Япония) — 206,38.

2. Цзинь Шусянь (Китай) — 194,50.

3. Стефания Гладки (Франция) — 179,64.

Юноши

1. Даия Эбихара (Япония) — 216,66.

2. Егор Курцев (Украина) — 201,95.

3. Хапин Чхои (Южная Корея) — 194,89.

Танцы на льду

1. Хана-Мария Абоян и Даниил Веселухин (США) — 163,43.

2. Данья Муаден и Тео Биго (Франция) — 159,39.

3. Синьюй Чэнь и Гордей Читипаховян (США) — 151,18.