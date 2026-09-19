Хавронина/Нарижный высказались о первом выступлении после травмы партнёра за полтора года

Российские фигуристы, выступающие в танцах на льду, Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный поделились впечатлениями от первого выступления после травмы партнёра за полтора года.

Хавронина: Прокат получился немножко смазанным. Были допущены ошибочки, по себе скажу – оказалось внутри программы волнительнее, чем думала. Почувствовала деревянность в ногах, не хватило сил на максимум показать программу. Немножко отвыкла (улыбается).

Нарижный: Была реабилитация в период восстановления. Делал упражнения, физиотерапия, ничего такого сверхъестественного. Была одна серьёзная операция, восстановление неполное, потом ещё одна травма и ещё одна операция. Всё сильно затянулось. Мы вышли два с половиной месяца назад в Сочи на сбор, до этого я просто занимался, пока нога не была готова, специалисты не выпускали меня на лёд. В Сочи я приходил раскатываться минут по 30-40. Начинали раскидывать какие-то связки, элементы, что где должно стоять по музыке. Первые две недели проходили в таком режиме, потом я уже более-менее начал выходить, катался не полные тренировки, брал полувыходные, потому что связки воспаляются, они не до конца окрепшие. Ограничения есть, сгибание не полное, но оно таким может не стать и вовсе, много было переделок.

Хавронина: По форме мы вернулись в наш обычный ритм. Катали прокаты столько же, сколько до травмы. Процесс тренировочный полноценный, мы катаем куски, прокаты. Всё как в наш любой год подготовки, – передаёт слова Хаврониной и Нарижного корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.