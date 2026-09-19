15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Хавронина и Нарижный ответили на вопрос, хотели ли всё бросить в период травмы партнёра

Хавронина и Нарижный ответили на вопрос, хотели ли всё бросить в период травмы партнёра
Комментарии

Российские танцоры на льду Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный рассказали, хотели ли всё бросить в период восстановления партнёра от травмы колена.

Нарижный: Одно из самых стрессовых выступлений было в целом. За неделю до прокатов говорил Ире: «Я не помню, что делать на пятиминутке, что там происходит, как проходит мероприятие», потому что забыл. Смотришь по телевизору обычно, а это всё немножко не то. Было интересно это прочувствовать заново. У меня тоже ноги жёстко сели, на пятиминутке я вышел и подумал: «Что-то не то» (улыбается).

Хавронина: Мысли бросить не было. Мы понимали, что вернёмся. Мы осознавали, что вернёмся в этот сезон, но не знали, насколько сложным будет межсезонье. Дэвид вышел на лёд в конце апреля, это было включено в наш план. Самое критичное для нас – это если бы Дэвид вышел в июне сразу на сборы. Тоже такой вариант для себя рассматривали, – передаёт слова Хаврониной и Нарижного корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Хавронина/Нарижный высказались о первом выступлении после травмы партнёра за полтора года
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android