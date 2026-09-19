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«Надеемся, всё будет хорошо». Щербакова/Гончаров — о столкновении с Кагановской/Некрасовым

«Надеемся, всё будет хорошо». Щербакова/Гончаров — о столкновении с Кагановской/Некрасовым
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Российские фигуристы, выступающие в танцах на льду, Анна Щербакова и Егор Гончаров высказались о столкновении с парой Василиса Кагановская/Максим Некрасов на разминке на контрольных прокатах сборной России в Москве. После инцидента пара Кагановская/Некрасов снялась с ритм-танца.

Гончаров: Меня немного вынесли из твиззла.

Щербакова: Да, неприятный инцидент. В этом сезоне обязательные элементы у танцоров — «золотой вальс» в одну сторону, дорожка — в другую сторону. Так как все хотят размять эти два главных элемента, думаю, к сожалению, столкновения будут происходит весь сезон.

Надеюсь, все обойдутся без травм. Очень неприятно так падать в начале разминки. Надеюсь, у Максима и Василисы всё будет в порядке, они не получили никаких серьёзных травм. Мы за хороший, здоровый спорт, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

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