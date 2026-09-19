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Хавронина/Нарижный подтвердили, что Кацалапов теперь является одним из их тренеров

Хавронина/Нарижный подтвердили, что Кацалапов теперь является одним из их тренеров
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Бронзовые призёры чемпионата России в танцах на льду Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный подтвердили, что олимпийский чемпион Никита Кацалапов стал одним из их тренеров.

«Можно сказать, он теперь полноценная часть нашей команды. Не сильно что-то поменялось, просто добавился тренер, который также руководит нашим процессом. Полностью в нас включён, показывает, что верит в нас. Нам с ним нравится работать, он был крутым спортсменом, и сейчас нам с ним очень комфортно как с тренером. Сейчас у нас очень большая команда – Александр Вячеславович [Жулин], наш главный тренер, Пётр Вячеславович [Дурнев] отвечает за технику, Дима Ионов занимается поддержками, как тернер по ОФП выступает. Команда большая, все при деле, все дополняют нас. У нас сложился круг баланса, очень нравится сейчас работать», — передаёт слова Хаврониной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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