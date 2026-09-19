«Невероятно к лицу». Вайцеховская оценила новую короткую программу Петросян

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о новой короткой программе трёхкратной чемпионки России по фигурному катанию Аделии Петросян.

«Аделии Петросян невероятно к лицу её новая короткая программа, главным в которой я бы назвала осознанность того, что она делает на льду. Осознанность катания вообще приходит к девочкам не сразу — к той же Жене Медведевой она, на мой взгляд, по-настоящему пришла только на Играх в Пхёнчхане и не в короткой, а в произвольной программе.

Петросян в этом плане было тяжело. Прежде всего потому, что прошлый сезон для неё был сезоном старых программ, поставленных в юниорское, можно сказать, время, под другое тело, другой контент и другой подход к исполнению — возможно, более отточенный, но гораздо менее одушевлённый…

Сейчас же новая короткая как бы вобрала в себя всё: неудачу в Милане, достаточно драматический уход из прежнего тренерского штаба, непростой процесс возвращения, много чего ещё.

И всё это упаковано в единственно верную для спортсменки формулировку на её нынешнем жизненном этапе: Show Must Go On….» – написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.