Евгений Плющенко попал в больницу из-за укуса осы после ЮГП в Анкаре

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попал в больницу в Анкаре, Турция, из-за укуса осы. В Турции он сопровождал своего сына Александра Плющенко на этапе юниорской серии Гран-при ISU.

«Попасть в больницу в Анкаре точно не входило в наши планы. Вчера днём на обеде меня укусила оса, видимо, несколько раз. Но так как я боли не чувствую — было 18 операций — я к этому отнёсся нормально. Сегодня утром просыпаюсь, а у меня нога как у слона. Сделали капельницу, лежу, восстанавливаюсь», — сказал Плющенко в видео на своей странице в социальной сети Х.

На четвёртом этапе Гран-при ISU среди юниоров Плющенко-младший, представляющий Азербайджан, занял 13-е итоговое место.