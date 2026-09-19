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Кагановская/Некрасов снялись с ПТ на контрольных прокатах сборной, Максим вывихнул руку

Кагановская/Некрасов снялись с ПТ на контрольных прокатах сборной, Максим вывихнул руку
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Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов снялись с произвольного танца на контрольных прокатах сборной России. Тренер пары Алексей Горшков сообщил, что Максим вывихнул руку в результате столкновения с Егором Гончаровым на разминке перед ритм-танцем.

«Перелома, к счастью, нет. Максим вывихнул руку, две недели проведёт в гипсе. Контрольные прокаты придётся полностью пропустить», – приводит слова Горшкова «РИА Новости Спорт».

Перед ритм-танцем на разминке второй группы участников в танцах на льду Егор Гончаров, выступающий в дуэте с Анной Щербаковой, упал и столкнулся с Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым. Максим долго не мог подняться со льда. В итоге пара не вышла на прокат своей программы. Максим отправился в больницу.

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Кагановская/Некрасов жёстко столкнулись с Гончаровым на разминке контрольных прокатов
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