Кагановская/Некрасов снялись с ПТ на контрольных прокатах сборной, Максим вывихнул руку

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов снялись с произвольного танца на контрольных прокатах сборной России. Тренер пары Алексей Горшков сообщил, что Максим вывихнул руку в результате столкновения с Егором Гончаровым на разминке перед ритм-танцем.

«Перелома, к счастью, нет. Максим вывихнул руку, две недели проведёт в гипсе. Контрольные прокаты придётся полностью пропустить», – приводит слова Горшкова «РИА Новости Спорт».

Перед ритм-танцем на разминке второй группы участников в танцах на льду Егор Гончаров, выступающий в дуэте с Анной Щербаковой, упал и столкнулся с Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым. Максим долго не мог подняться со льда. В итоге пара не вышла на прокат своей программы. Максим отправился в больницу.