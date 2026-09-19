15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Не переживайте». Кагановская обратилась к болельщикам после травмы Некрасова на разминке

«Не переживайте». Кагановская обратилась к болельщикам после травмы Некрасова на разминке
Комментарии

Российская фигуристка, выступающая в дуэте с Максимом Некрасовым, Василиса Кагановская обратилась к болельщикам после травмы партнёра на разминке перед ритм-танцем на контрольных прокатах сборной России.

«Дорогие друзья! Спасибо всем большое за поддержку и тёплые сообщения. С нами всё в порядке, обошлось без серьёзных травм, чему мы очень рады! Но завтра мы не выступим с произвольной программой, для того, чтобы полностью восстановить здоровье. Не переживайте», – написала Кагановская на своей странице в социальной сети.

Ранее стало известно, что в результате столкновения с Егором Гончаровым Максим Некрасов вывихнул руку и две недели проведёт в гипсе.

Материалы по теме
Фото
Кагановская/Некрасов жёстко столкнулись с Гончаровым на разминке контрольных прокатов
Комментарии
<