«Не переживайте». Кагановская обратилась к болельщикам после травмы Некрасова на разминке

Российская фигуристка, выступающая в дуэте с Максимом Некрасовым, Василиса Кагановская обратилась к болельщикам после травмы партнёра на разминке перед ритм-танцем на контрольных прокатах сборной России.

«Дорогие друзья! Спасибо всем большое за поддержку и тёплые сообщения. С нами всё в порядке, обошлось без серьёзных травм, чему мы очень рады! Но завтра мы не выступим с произвольной программой, для того, чтобы полностью восстановить здоровье. Не переживайте», – написала Кагановская на своей странице в социальной сети.

Ранее стало известно, что в результате столкновения с Егором Гончаровым Максим Некрасов вывихнул руку и две недели проведёт в гипсе.