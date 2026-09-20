Галлямов иронично прокомментировал выступление на открытых прокатах сборной России

Российский фигурист, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, Александр Галлямов прокомментировал выступление дуэта в короткой программе на контрольных прокатах сборной России.

«Как я скучал по вам. «Нафталин» снова в деле», – написал Галлямов в своём телеграм-канале.

В короткой программе Мишина и Галлямов чисто исполнили тройной сальхов, тройной подкрут и тройной выброс флип. Спортсмены выступали со старой программой, которая была поставлена к сезону-2023/2024. Ранее стало известно, что Александр и Анастасия получили нейтральный статус ISU. Их первым за четыре года турниром на международной арене станет «челленджер» в Грузии.