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Галлямов иронично прокомментировал выступление на открытых прокатах сборной России

Галлямов иронично прокомментировал выступление на открытых прокатах сборной России
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Российский фигурист, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, Александр Галлямов прокомментировал выступление дуэта в короткой программе на контрольных прокатах сборной России.

«Как я скучал по вам. «Нафталин» снова в деле», – написал Галлямов в своём телеграм-канале.

В короткой программе Мишина и Галлямов чисто исполнили тройной сальхов, тройной подкрут и тройной выброс флип. Спортсмены выступали со старой программой, которая была поставлена к сезону-2023/2024. Ранее стало известно, что Александр и Анастасия получили нейтральный статус ISU. Их первым за четыре года турниром на международной арене станет «челленджер» в Грузии.

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Новости. Фигурное катание
  • 20 сентября 2026
  • 00:13