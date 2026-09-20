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«Страшно за Макса». Галлямов — о травме Некрасова на разминке контрольных прокатов

«Страшно за Макса». Галлямов — о травме Некрасова на разминке контрольных прокатов
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Чемпион мира и Европы в парном катании Александр Галлямов поддержал российского танцора на льду Максима Некрасова, который получил травму в результате столкновения на разминке ритм-танца на контрольных прокатах сборной России.

«Очень страшно стало за Макса. Давайте передадим ему слова поддержки», – написал Галлямов в своём телеграм-канале.

Перед ритм-танцем на разминке второй группы участников в танцах на льду Егор Гончаров, выступающий в дуэте с Анной Щербаковой, упал и столкнулся с Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым. Максим долго не мог подняться со льда. В итоге пара не вышла на прокат своей программы. Позже стало известно, что Максим вывихнул руку и проведёт две недели в гипсе.

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