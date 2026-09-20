«Решила скреативить». Соколовская прокомментировала свою новую короткую стрижку

Российский тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская, известная по работе с Марком Кондратюком и Камилой Валиевой, рассказала о своей новой причёске. Соколовская появилась на контрольных прокатах сборной России — 2026/2027 с очень короткой стрижкой.

Фото: Скриншот из трансляции

«Я решила скреативить: хочу посмотреть, насколько отрастут мои локоны, когда нам отдадут то, что забрали», — сказала Соколовская в эфире Первого канала.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) выдал спортсменам Соколовской Камиле Валиевой и Марку Кондратюку нейтральный статус, но позже отозвал его, постановив, что российские фигуристы не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.