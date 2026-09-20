Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027: поминутное расписание на 20 сентября

Сегодня, 20 сентября, в Москве продолжатся контрольные прокаты сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием выхода фигуристов на лёд.

Женщины, произвольная программа (время московское):

14:00 — 14:07. Первая разминка;

14:40 — 14:47. Вторая разминка;

14:47 — 14:54. Мария Захарова;

14:54 — 15:00. Алиса Двоеглазова;

15:00 — 15:07. Аделия Петросян;

15:07 — 15:13. Камила Валиева;

15:13 — 15:20. Александра Игнатова.

Мужчины, произвольная программа (время московское):

15:35 — 15:42. Первая разминка;

15:42 — 15:49. Владислав Дикиджи;

15:49 — 15:56. Марк Кондратюк;

15:56 — 16:03. Евгений Семененко;

16:03 — 16:09. Пётр Гуменник.

16:09 — 16:16. Вторая разминка;

16:17 — 16:24. Григорий Фёдоров;

16:24 — 16:31. Глеб Лутфуллин;

16:31 — 16:37. Андрей Мозалёв;

16:37 — 16:44. Николай Угожаев.

Пары, произвольная программа (время московское):

17:00 — 17:07. Первая разминка;

17:07 — 17:14. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев;

17:14 — 17:21. Таисия Щербинина/Артём Петров.

17:21— 17:28. Вторая разминка;

17:28 — 17:35. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков;

17:35 — 17:42. Анастасия Мишина/Александр Галлямов;

17:42 — 17:49. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Танцы на льду, произвольный танец (время московское):

18:05 — 18:11. Первая разминка;

18:11 — 18:18. Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин;

18:18 — 18:25. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов;

18:25 — 18:33. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов;

18:33 — 18:40. Елизавета Шичина/Павел Дрозд;

18:40 — 18:47. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин.

18:47 — 18:53. Вторая разминка;

18:53 — 19:01. Анна Щербакова/Егор Гончаров;

19:01 — 19:08. Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный;

19:08 — 19:15. Екатерина Миронова/Евгений Устенко;

19:15 — 19:22. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано.