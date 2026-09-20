Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027: поминутное расписание на 20 сентября
Сегодня, 20 сентября, в Москве продолжатся контрольные прокаты сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием выхода фигуристов на лёд.
Женщины, произвольная программа (время московское):
14:00 — 14:07. Первая разминка;
- 14:07 — 14:14. Ксения Гущина;
- 14:14 — 14:20. Алина Горбачёва;
- 14:20 — 14:27. Дина Хуснутдинова;
- 14:27 — 14:33. Камилла Нелюбова;
- 14:33 — 14:40. Анна Фролова.
14:40 — 14:47. Вторая разминка;
- 14:47 — 14:54. Мария Захарова;
- 14:54 — 15:00. Алиса Двоеглазова;
- 15:00 — 15:07. Аделия Петросян;
- 15:07 — 15:13. Камила Валиева;
- 15:13 — 15:20. Александра Игнатова.
Мужчины, произвольная программа (время московское):
15:35 — 15:42. Первая разминка;
- 15:42 — 15:49. Владислав Дикиджи;
- 15:49 — 15:56. Марк Кондратюк;
- 15:56 — 16:03. Евгений Семененко;
- 16:03 — 16:09. Пётр Гуменник.
16:09 — 16:16. Вторая разминка;
- 16:17 — 16:24. Григорий Фёдоров;
- 16:24 — 16:31. Глеб Лутфуллин;
- 16:31 — 16:37. Андрей Мозалёв;
- 16:37 — 16:44. Николай Угожаев.
Пары, произвольная программа (время московское):
17:00 — 17:07. Первая разминка;
- 17:07 — 17:14. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев;
- 17:14 — 17:21. Таисия Щербинина/Артём Петров.
17:21— 17:28. Вторая разминка;
- 17:28 — 17:35. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков;
- 17:35 — 17:42. Анастасия Мишина/Александр Галлямов;
- 17:42 — 17:49. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
Танцы на льду, произвольный танец (время московское):
18:05 — 18:11. Первая разминка;
- 18:11 — 18:18. Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин;
- 18:18 — 18:25. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов;
- 18:25 — 18:33. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов;
- 18:33 — 18:40. Елизавета Шичина/Павел Дрозд;
- 18:40 — 18:47. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин.
18:47 — 18:53. Вторая разминка;
- 18:53 — 19:01. Анна Щербакова/Егор Гончаров;
- 19:01 — 19:08. Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный;
- 19:08 — 19:15. Екатерина Миронова/Евгений Устенко;
- 19:15 — 19:22. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано.