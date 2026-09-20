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Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027: поминутное расписание на 20 сентября

Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027: поминутное расписание на 20 сентября
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Сегодня, 20 сентября, в Москве продолжатся контрольные прокаты сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием выхода фигуристов на лёд.

Женщины, произвольная программа (время московское):

14:00 — 14:07. Первая разминка;

14:40 — 14:47. Вторая разминка;

  • 14:47 — 14:54. Мария Захарова;
  • 14:54 — 15:00. Алиса Двоеглазова;
  • 15:00 — 15:07. Аделия Петросян;
  • 15:07 — 15:13. Камила Валиева;
  • 15:13 — 15:20. Александра Игнатова.

Мужчины, произвольная программа (время московское):

15:35 — 15:42. Первая разминка;

  • 15:42 — 15:49. Владислав Дикиджи;
  • 15:49 — 15:56. Марк Кондратюк;
  • 15:56 — 16:03. Евгений Семененко;
  • 16:03 — 16:09. Пётр Гуменник.

16:09 — 16:16. Вторая разминка;

  • 16:17 — 16:24. Григорий Фёдоров;
  • 16:24 — 16:31. Глеб Лутфуллин;
  • 16:31 — 16:37. Андрей Мозалёв;
  • 16:37 — 16:44. Николай Угожаев.

Пары, произвольная программа (время московское):

17:00 — 17:07. Первая разминка;

  • 17:07 — 17:14. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев;
  • 17:14 — 17:21. Таисия Щербинина/Артём Петров.

17:21— 17:28. Вторая разминка;

  • 17:28 — 17:35. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков;
  • 17:35 — 17:42. Анастасия Мишина/Александр Галлямов;
  • 17:42 — 17:49. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Танцы на льду, произвольный танец (время московское):

18:05 — 18:11. Первая разминка;

  • 18:11 — 18:18. Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин;
  • 18:18 — 18:25. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов;
  • 18:25 — 18:33. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов;
  • 18:33 — 18:40. Елизавета Шичина/Павел Дрозд;
  • 18:40 — 18:47. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин.

18:47 — 18:53. Вторая разминка;

  • 18:53 — 19:01. Анна Щербакова/Егор Гончаров;
  • 19:01 — 19:08. Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный;
  • 19:08 — 19:15. Екатерина Миронова/Евгений Устенко;
  • 19:15 — 19:22. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано.
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