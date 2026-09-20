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«Под натиском хейта от дядей и тётей». Рудковская — о дебюте сына на международной арене

«Под натиском хейта от дядей и тётей». Рудковская — о дебюте сына на международной арене
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Яна Рудковская, продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, подвела итоги дебютного выступления сына Александра Плющенко на международных соревнованиях. Фигурист занял 13-е место на этапе юниорской серии Гран-при ISU в Анкаре, Турция.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 4, Анкара, Турция
Юноши. Произвольная программа
19 сентября 2026, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Даия Эбихара
Япония
216.66
2
Егор Курцев
Украина
201.95
3
Хапин Чхои
Южная Корея
194.89

«Первый шаг пройден!

13-е место Саши Плющенко на 1-м этапе Международной серии Гран-при в Анкаре среди 33 спортсменов .
Под натиском хейта от взрослых дядей и тётей 13-летний Саша Плющенко — самый маленький участник этих соревнований! Под грузом ответственности громкой фамилии он прошёл и выдохнул…

Дальше будет легче, сынок!
Саня, ты большой молодец! Более чем уверена, что от старта к старту ты будешь увереннее и сильнее!

Спасибо всем нашим друзьям и поклонникам за поддержку! И до встречи в Батуми! На следующем этапе Гран-при! На следующей неделе! Дорогу осилит идущий, но, как ни крути, жизнь — это забег на длинную дистанцию! История только начинается! Всё интересное ещё впереди! Всех обняла, ещё раз спасибо всем за поддержку», — написала Рудковская в своём телеграм-канале.

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