«Под натиском хейта от дядей и тётей». Рудковская — о дебюте сына на международной арене

Яна Рудковская, продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, подвела итоги дебютного выступления сына Александра Плющенко на международных соревнованиях. Фигурист занял 13-е место на этапе юниорской серии Гран-при ISU в Анкаре, Турция.

«Первый шаг пройден!

13-е место Саши Плющенко на 1-м этапе Международной серии Гран-при в Анкаре среди 33 спортсменов .

Под натиском хейта от взрослых дядей и тётей 13-летний Саша Плющенко — самый маленький участник этих соревнований! Под грузом ответственности громкой фамилии он прошёл и выдохнул…

Дальше будет легче, сынок!

Саня, ты большой молодец! Более чем уверена, что от старта к старту ты будешь увереннее и сильнее!

Спасибо всем нашим друзьям и поклонникам за поддержку! И до встречи в Батуми! На следующем этапе Гран-при! На следующей неделе! Дорогу осилит идущий, но, как ни крути, жизнь — это забег на длинную дистанцию! История только начинается! Всё интересное ещё впереди! Всех обняла, ещё раз спасибо всем за поддержку», — написала Рудковская в своём телеграм-канале.