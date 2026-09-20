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«Выдержать способна только мама». Трусова — о том, почему с 15 лет красится на старты сама

«Выдержать способна только мама». Трусова — о том, почему с 15 лет красится на старты сама
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, почему с 15 лет красится на соревнования самостоятельно.

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

«Быстрый тест на знание меня: почему я с пятнадцати лет крашусь перед стартами исключительно сама?

Правильно, это всё мой перфекционизм. Только я знаю, как именно должен выглядеть мой идеальный сценический мейк, и лучше бы вам не знать, во что я превращаюсь, если увижу хоть малейшее несоответствие… Выдержать меня в таком состоянии способна только моя мама», — написала Трусова в своём телеграм-канале.

Сегодня, 20 сентября, фигуристка выступит с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России — 2026/2027.

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