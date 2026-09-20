«Были проблемы с психологическим настроем». Пиндзарроне — о давлении после бронзы ЧМ-2026

Бельгийская фигуристка Нина Пиндзарроне рассказала о давлении, которое ощущала на турнире Lombardia Trophy в Италии после выигранной бронзы чемпионата мира по фигурному катанию — 2026. На соревнованиях в Италии спортсменка заняла шестое место, набрав 170,92 балла.

«Я знаю, что сезон только начался, и на тренировках я не была готова на 100%, но я хотела выступить на этом соревновании, чтобы войти в ритм сезона и потренироваться перед Гран-при, потому что мне всегда тяжело начинать сезон.

Да, на прошлой неделе у меня были проблемы с психологическим настроем, потому что я чувствовала давление из-за… Я бронзовая медалистка [чемпионата мира], и теперь все ждут, что я буду так же хороша. Поэтому я чувствовала, что должна сделать это, чтобы повторить прошлогодний результат или стать лучшей в мире, но, думаю, мне нужно оставить это в прошлом и сосредоточиться на себе, потому что эти мысли были немного негативными для меня, так что мне просто нужно научиться. Это был мой первый раз, когда я стала призёром чемпионата мира, и я не знала, как с этим справиться. Но я стараюсь быть уверенной в себе и не слишком задумываться о том, что думают другие», — приводит слова Пиндзарроне телеграм-канал «Подумаю над этим завтра».