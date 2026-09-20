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Аделия Петросян сорвала риттбергер в ПП на контрольных прокатах сборной России

Аделия Петросян сорвала риттбергер в ПП на контрольных прокатах сборной России
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Трёхкратная чемпионка России, участница Олимпийских игр в Милане фигуристка Аделия Петросян с сорванным риттбергером и каскадом с одинарным прыжком исполнила произвольную программу на контрольных прокатах сборной России — 2026/2027.

В прокате фигуристка сделала тройной лутц, двойной сальхов, одинарный риттбергер («бабочка»), тройной флип, каскад тройной флип — одинарный аксель, двойной риттбергер. Для своей программы она использовала музыку к сериалу «Игра престолов» — Ramin Djawadi.

Летом 2026 года Аделия Петросян покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Её новым наставником стала Инна Гончаренко.

Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию проходят с 19 по 20 сентября в Москве.

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