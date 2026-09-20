Валиева без каскада откатала произвольную программу на контрольных прокатах — 2026/2027

Чемпионка мира среди юниоров, участница Олимпийских игр 2022 года в Пекине российская фигуристка Камила Валиева без каскада исполнила произвольную программу на контрольных прокатах сборной, которые проходят в Москве.

Фигуристка выступала под музыку On The Nature of Daylight — Max Richter. По ходу проката она исполнила двойной тулуп («бабочка»), не смогла приземлить двойной флип, затем исполнила тройной риттбергер, двойной аксель, тройной тулуп, двойной сальхов («бабочка»).

В августе 2026 года Валиева получила нейтральный статус для участия в международных стартах, но позднее он был отозван. В сентябре фигуристка попыталась оспорить решение о лишении статуса, но ISU отклонил апелляцию.

Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию проходят с 19 по 20 сентября в Москве.