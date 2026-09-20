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Дина Хуснутдинова надеется восстановить форму к этапам Гран-при России

Дина Хуснутдинова надеется восстановить форму к этапам Гран-при России
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Российская фигуристка ученица Этери Тутберидзе Дина Хуснутдинова оценила прокат своей произвольной программы на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«Думаю, что не хватило времени, чтобы показать (чистые программы) на прокатах, где больше волнения, стресса. На тренировках нужно делать на раз-два, чтобы каждый прыжок получался и ты мог его прыгать в любом месте и в любое время. Не буду оправдывать свой прокат, буду работать. Надеюсь, что к этапам [Гран-при России] смогу прийти в ту форму, в которой могу быть.

Сейчас в планах просто накатать программы. По поводу ультра-си не буду загадывать, сейчас пока вообще не в тех кондициях. У меня есть свой ритуал перед выходом на лёд — всегда завязываю коньки с правой ноги», — передаёт слова Хуснутдиновой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

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