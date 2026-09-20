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Камила Валиева расплакалась после выступления в ПП на контрольных прокатах

Камила Валиева расплакалась после выступления в ПП на контрольных прокатах
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Чемпионка мира среди юниоров, участница Олимпийских игр 2022 года в Пекине российская фигуристка Камила Валиева не смогла сдержать слёз после выступления в произвольной программе в рамках контрольных прокатов сборной России — 2026/2027.

Фото: Скриншот из трансляции

В произвольной программе Валиева выступила под музыку On The Nature of Daylight — Max Richter. Спортсменка выполнила двойной тулуп («бабочка»), не смогла приземлить двойной флип, затем исполнила тройной риттбергер, двойной аксель, тройной тулуп, двойной сальхов («бабочка»).

Напомним, Валиева в августе 2026 года получила нейтральный статус для участия в международных стартах, но позднее он был отозван. В сентябре фигуристка попыталась оспорить решение о лишении статуса, но ISU отклонил апелляцию.

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