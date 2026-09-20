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«Заново училась ходить». Ученица Тутберидзе Двоеглазова — о прокате после травмы

«Заново училась ходить». Ученица Тутберидзе Двоеглазова — о прокате после травмы
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Серебряный призёр чемпионата России, победительница финала Гран-при России по фигурному катанию Алиса Двоеглазова поделилась эмоциями после проката своей произвольной программы на контрольных прокатах сборной России — 2026/2027 в Москве.

«Чувствую себя нормально. У меня сейчас период пубертата, меняется тело, я привыкаю к новому. Заново училась кататься, заново училась ходить, заново училась базовым вещам. То, что я приехала сюда, вышла и показала, возможно, не самого высокого уровня прокаты… То, что я здесь, это большая победа», – передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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