Трусова с четверным прыжком завершила женские ПП на контрольных прокатах — 2026/2027

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) с четверным лутцем безошибочно откатала произвольную программу на контрольных прокатах сборной России.

Фигуристка начала прокат с четверного лутца, затем исполнила тройной риттбергер, тройной сальхов, каскад тройной лутц — тройной тулуп, каскад тройной лутц — тройной сальхов — двойной аксель, двойной аксель. Для своей программы она использовала саундтрек к сериалу «Очень странные дела» Kyle Dixon, Michael Stein.

Напомним, в начале сентября Трусова выступила на международном турнире в Японии, где исполнила четверной лутц, а после «челленджера» заявила, что успела восстановить и четверной тулуп. Всё это — после рождения сына.

Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию проходят с 19 по 20 сентября в Москве.