«Спортивную жизнь практически уничтожили». Ягудин — о Валиевой на контрольных прокатах

Олимпийский чемпион в одиночном катании 2002 года Алексей Ягудин после выступления фигуристки Камилы Валиевой на контрольных прокатах сборной России в Москве высказался о дисквалификации спортсменки и лишении нейтрального статуса.

«Очень сложно комментировать, когда ты смотришь на человека, чью спортивную жизнь практически уничтожили. Ситуация была тяжёлая во время пекинской Олимпиады. Но уничижение талантливого спортсмена и сейчас продолжается. Да, безусловно было наказание, но, на наш взгляд, несправедливое, аж на четыре года. Сейчас это наказание продолжается. Не было никакого соревновательного опыта долгое время. Человек просто теряется, когда выходит на публику», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.