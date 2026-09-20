Камила Валиева впервые прокомментировала лишение нейтрального статуса

Чемпионка мира среди юниоров, участница Олимпийских игр 2022 года в Пекине российская фигуристка Камила Валиева во время контрольных прокатов сборной России в Москве впервые прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить её нейтрального статуса.

«Юристы работают, мы будем бороться за свои права», – передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, Валиева в августе 2026 года получила нейтральный статус для участия в международных стартах, но позднее он был отозван. В сентябре фигуристка попыталась оспорить решение о лишении статуса, но ISU отклонил апелляцию.