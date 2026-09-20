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Ягудин — о Трусовой: ещё никогда в жизни стоя не аплодировали на контрольных прокатах

Ягудин — о Трусовой: ещё никогда в жизни стоя не аплодировали на контрольных прокатах
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Олимпийский чемпион 2002 года в одиночном катании Алексей Ягудин оценил выступление серебряного призёра Олимпийских игр — 2022 Александры Игнатовой (Трусовой) на контрольных прокатах сборной России — 2026/2027.

«Если так можно выразиться, то Александра Игнатова выиграла эти контрольные прокаты. Мы никогда в жизни ещё стоя не аплодировали прокатам спортсменов в рамках контрольных прокатов. Как же классно осознавать, что Саша Трусова теперь снова в фигурном катании. Одна из сильнейших в мире и тогда, и сейчас.

Хочется надеяться, что прошли те времена, когда какие-то безбашенные решения мешали ей завоёвывать медали. Она выросла, стала мамой, повзрослела, переосмыслила и теперь будет добиваться золотых медалей. У неё есть всё, просто дайте свободу этому человеку», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

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