Дикиджи с тремя четверными чисто откатал ПП на контрольных прокатах сборной России

Чемпион России — 2025, победитель турнира Kinoshita Group Cup фигурист Владислав Дикиджи безошибочно исполнил произвольную программу на контрольных прокатах сборной России, которые сейчас проходят в Москве.

В ходе проката фигурист выполнил четверной лутц, четверной флип, четверной сальхов, каскад тройной аксель — тройной сальхов, тройной аксель. Произвольная программа поставлена под композицию Feeling the Sound — Артем Юзунов, Nim Studio.

Ранее Дикиджи стал чемпионом турнира серии «челленджер» в Японии, благодаря чему получил квоту на этап Гран-при ISU в Китае, который пройдёт с 6 по 8 ноября.

Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию проходят с 19 по 20 сентября в Москве.