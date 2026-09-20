Марк Кондратюк чисто исполнил произвольную программу на контрольных прокатах — 2026/2027

Чемпион России и Европы 2022 года в одиночном катании Марк Кондратюк завершил выступление с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, которые проходят сейчас в Москве.

Кондратюк представил программу под музыку Nocturne No. 20 — Фредерик Шопен / Gangsta’s Paradise — Coolio. Во время проката фигурист выполнил четверной лутц, тройной тулуп, каскад тройной аксель — двойной аксель — тройной сальхов, четверной сальхов, тройной лутц.

Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию проходят с 19 по 20 сентября в Москве.

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Видео: самый титулованный фигурист.