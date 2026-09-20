Матвей Ветлугин выполнил три квада в произвольной программе на турнире Lombardia Trophy

Российский фигурист Матвей Ветлугин выступил с произвольной программой на турнире Lombardia Trophy в Бергамо, Италия. В рамках проката он исполнил четверной лутц с касанием рукой, четверной тулуп, четверной флип, тройной флип, каскад тройной лутц — тройной риттбергер, каскад тройной лутц — двойной аксель — двойной аксель. За своё выступление он получил от судей 164,51 балла.

После короткой программы Ветлугин занимал второе место с результатом 90,02 балла. По сумме двух программ россиянин набрал 254,53 балла.

Лидер короткой программы — эстонский фигурист Михаил Селевко, который за своё выступление получил 91,09 балла.