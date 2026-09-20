15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Матвей Ветлугин стал серебряным призёром турнира Lombardia Trophy

Матвей Ветлугин стал серебряным призёром турнира Lombardia Trophy
Комментарии

Российский фигурист Матвей Ветлугин занял второе место на турнире Lombardia Trophy в Бергамо, Италия. По сумме двух программ он получил от судей 254,53 балла.

Победителем соревнований стал представитель Эстонии Михаил Селевко с результатом 260,87 балла. Тройку сильнейших замкнул Корентен Спинар из Франции (247,66).

Фигурное катание. Турнир Lombardia Trophy — 2026. Мужчины, итоговое положение:

  1. Михаил Селевко (Эстония) – 260,87 балла.
  2. Матвей Ветлугин (Россия) — 254,53.
  3. Корентен Спинар (Франция) — 247.66 .
  4. Кирилл Марсак (Украина) – 237,53.
  5. Даниэль Мартынов (США) – 223,14.
  6. Тайра Шинохара (США) – 219,14.
  7. Габриэле Франджипани (Италия) – 210,51.
Материалы по теме
Матвей Ветлугин выполнил три квада в произвольной программе на турнире Lombardia Trophy
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android