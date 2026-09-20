Матвей Ветлугин стал серебряным призёром турнира Lombardia Trophy
Российский фигурист Матвей Ветлугин занял второе место на турнире Lombardia Trophy в Бергамо, Италия. По сумме двух программ он получил от судей 254,53 балла.
Победителем соревнований стал представитель Эстонии Михаил Селевко с результатом 260,87 балла. Тройку сильнейших замкнул Корентен Спинар из Франции (247,66).
Фигурное катание. Турнир Lombardia Trophy — 2026. Мужчины, итоговое положение:
- Михаил Селевко (Эстония) – 260,87 балла.
- Матвей Ветлугин (Россия) — 254,53.
- Корентен Спинар (Франция) — 247.66 .
- Кирилл Марсак (Украина) – 237,53.
- Даниэль Мартынов (США) – 223,14.
- Тайра Шинохара (США) – 219,14.
- Габриэле Франджипани (Италия) – 210,51.
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