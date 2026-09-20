Матвей Ветлугин стал серебряным призёром турнира Lombardia Trophy

Российский фигурист Матвей Ветлугин занял второе место на турнире Lombardia Trophy в Бергамо, Италия. По сумме двух программ он получил от судей 254,53 балла.

Победителем соревнований стал представитель Эстонии Михаил Селевко с результатом 260,87 балла. Тройку сильнейших замкнул Корентен Спинар из Франции (247,66).

Фигурное катание. Турнир Lombardia Trophy — 2026. Мужчины, итоговое положение:

Михаил Селевко (Эстония) – 260,87 балла. Матвей Ветлугин (Россия) — 254,53. Корентен Спинар (Франция) — 247.66 . Кирилл Марсак (Украина) – 237,53. Даниэль Мартынов (США) – 223,14. Тайра Шинохара (США) – 219,14. Габриэле Франджипани (Италия) – 210,51.