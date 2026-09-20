Семененко без квадов откатал ПП на контрольных прокатах сборной России в Москве

Двукратный чемпион России, бронзовый призёр турнира Kinoshita Group Cup — 2026 фигурист Евгений Семененко завершил выступление с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Сегодня четверные прыжки были заменены фигуристом на тройные.

Спортсмен катал под музыку к кинофильму «Граф Монте-Кристо» — Jérôme Rebotier. В ходе проката он чисто исполнил тройной риттбергер, тройной тулуп, тройной сальхов, каскад двойной аксель — двойной аксель, тройной аксель.

Постановщиком произвольной программы на сезон-2026/2027 для спортсмена выступил известный французский хореограф Бенуа Ришо.

Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию проходят с 19 по 20 сентября в Москве.