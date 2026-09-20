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Фото: реакция Матвея Ветлугина на баллы за произвольную программу на Lombardia Trophy

Фото: реакция Матвея Ветлугина на баллы за произвольную программу на Lombardia Trophy
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Российский фигурист Матвей Ветлугин занял второе место на турнире Lombardia Trophy в Бергамо, Италия. В произвольной программе он исполнил четверной лутц с касанием рукой, четверной тулуп, четверной флип, тройной флип, каскад тройной лутц — тройной риттбергер, каскад тройной лутц — двойной аксель — двойной аксель. За своё выступление он получил от судей 164,51 балла.

Реакция Ветлугина на баллы.

Фото: Скриншот из трансляции

По итогам соревнований россиянин занял второе место с результатом 254,53 балла. Победу одержал представитель Эстонии Михаил Селевко, набрав 260,87 балла. Тройку сильнейших замкнул Корентен Спинар из Франции (247,66).

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