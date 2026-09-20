Пётр Гуменник исполнил пять четверных прыжков в ПП на контрольных прокатах — 2026/2027

Действующий чемпион России, участник Олимпиады-2026 в одиночном катании Пётр Гуменник с пятью четверными прыжками откатал произвольную программу на контрольных прокатах сборной России — 2026/2027.

В прокате фигурист сделал четверной флип, каскад четверной лутц — тройной тулуп, четверной риттбергер, четверной лутц, тройной аксель, четверной сальхов. Для своей программы он использовал музыку к кинофильму «Хамнет: История, вдохновившая «Гамлета»» — Max Richter.

Гуменник находится в списке запасных фигуристов на этапы серии Гран-при ISU. У спортсмена будет возможность выступить на турнире в случае снятия участников. Петра в этом перечне обошёл его соотечественник Владислав Дикиджи, который уже получил приглашение выступить в Китае.

Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию проходят с 19 по 20 сентября в Москве.