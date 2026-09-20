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Захарова высказалась о смене стиля в произвольной программе

Захарова высказалась о смене стиля в произвольной программе
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Бронзовый призёр чемпионата России — 2026 в одиночном катании Мария Захарова высказалась о своей произвольной программе, поставленной под лиричные мотивы (Adagio — Yasmin Levy, Gil Sholat). Захарова представила её на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«В планах на прокаты не было добавлять ультра‑си, был план доехать. Была небольшая помарочка, но ладно, ничего страшного, бывает.

Мне легче катать что‑то дерзкое. Произвольной ещё не прониклась, но всё ещё впереди. Но я решила порадовать публику, судей, что я могу катать не только что‑то дерзкое.

Мы изначально знали, что в этом сезоне поставим что‑то в моём стиле и лирику. По турнирам хотела бы чем больше — тем лучше. Пока по планам Казахстан, а потом будет решаться», — передаёт слова Захаровой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

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