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«С разваленными прыжками, но мощно прозвучала». Вайцеховская — о новой ПП Аделии Петросян

«С разваленными прыжками, но мощно прозвучала». Вайцеховская — о новой ПП Аделии Петросян
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Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о новой произвольной программе трёхкратной чемпионки России по фигурному катанию Аделии Петросян.

«Никогда бы не подумала, что программа с основательно разваленными прыжками способна так мощно прозвучать. Я об «Играх престолов» Аделии Петросян. Видно, что фигуристка не в форме, видно, что по ходу катания выкидывала шаги и даже целое вращение, когда поняла, что не успеет с ним в музыку, но как же идеально легла на Аделию тема программы и необычная для себя пластика! Невероятно органична фигуристка в этом образе. Костюм — отдельный плюс. Идеальное попадание.

Если нам доведётся увидеть «Игры» вкатанными, с прыжками и той хореографией, что изначально задумана, то это будет самое мощное впечатление сезона, гарантирую», – написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

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