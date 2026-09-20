Фото: костюм Аделии Петросян по мотивам персонажа «Игры престолов» Арьи Старк

Трёхкратная чемпионка России, участница Олимпийских игр в Милане фигуристка Аделия Петросян продемонстрировала свой костюм для новой произвольной программы, посвящённый персонажу сериала «Игра престолов» Арье Старк.

Фото: Скриншот из трансляции

Фигуристка впервые показала новую произвольную программу на контрольных прокатах сборной России — 2026/2027. Для постановки использовалась музыка к сериалу, хореографом выступил Артём Федорченко.

Летом 2026 года Аделия Петросян покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Её новым наставником стала Инна Гончаренко.

Контрольные прокаты сборной России — 2026/2027 по фигурному катанию проходят с 19 по 20 сентября в Москве.