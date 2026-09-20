«Не сказать, что совсем умерла». Аделия Петросян — о прокате произвольной программы

Трёхкратная чемпионка России, участница Олимпийских игр в Милане фигуристка Аделия Петросян поделилась эмоциями от проката своей произвольной программы на контрольных прокатах сборной России — 2026/2027.

«Я не первый раз выхожу немного приболевшая. Мне кажется, не это была самая проблемная часть. Сегодня я впервые целиковый прокат сделала. Не сказать, что совсем умерла. Видно, что когда нибудь, в будущем доеду легче», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

В прокате фигуристка сделала тройной лутц, двойной сальхов, одинарный риттбергер («бабочка»), тройной флип, каскад тройной флип — одинарный аксель, двойной риттбергер. Для своей программы она использовала музыку к сериалу «Игра престолов» — Ramin Djawadi.