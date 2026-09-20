Дикиджи оценил своё выступление в ПП на прокатах сборной России — 2026/2027

Чемпион России — 2025, победитель турнира Kinoshita Group Cup фигурист Владислав Дикиджи оценил тот факт, что безошибочно исполнил произвольную программу на контрольных прокатах сборной России, которые проходят в Москве.

«Не прям жирненький плюсик за этот прокат, но достаточно неплохо получилось именно передать саму атмосферу и идею программы для зрителей, нежели просто попрыгать. Хотя думаю, что и прыжки в общем плане получились, поэтому всё хорошо.

Моя программа и костюм связаны с искусством? Честно говоря, очень редко хожу в музеи, потому что в основном всё забито тренировками, моими подкатками, и поэтому очень тяжело выбраться куда-либо. Если брать какие-нибудь выходные, то я больше предпочитаю лежать и не двигаться, потому что после рабочей недели достаточно тяжеловато. А так, в принципе, с радостью ходил бы», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.