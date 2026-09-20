«Задачи заимствовать идею у Малинина не было». Дикиджи — о своей произвольной программе

Чемпион России — 2025, победитель турнира Kinoshita Group Cup фигурист Владислав Дикиджи высказался о задумке своей произвольной программы, которую поставил хореограф Никита Михайлов.

«Моя произвольная мне очень нравится. Музыка, точнее именно звук барабанов прям пробирается, скажем так, сквозь меня изнутри. И мне приносит невероятное удовольствие катать это: попадать в акценты, слушать ускоряющийся темп барабанов.

Слова в дорожке тоже невероятно нравятся. Причём это русская версия. В Японии я катал английскую, а тут решил прокатать русскую — на нашу аудиторию. И мне, кстати, честно говоря, больше нравится русский вариант, нежели английский.

У Ильи Малинина была похожая программа и он задал тренд на речитатив? Ну да, может быть, отчасти он и задал этот тренд. Но у нас не было задачи скопировать. Наши программы действительно, может быть, чем-то даже похожи, однако задачи, чтобы взять и заимствовать идею у Ильи, у нас не было. Не знаю, как у Никиты… но мне просто предложили, я послушал, и мне понравилось», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.