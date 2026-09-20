Аделия Петросян ответила на вопрос о планах на текущий сезон

Трёхкратная чемпионка России, участница Олимпийских игр в Милане фигуристка Аделия Петросян рассказала о планах на сезон-2026/2027.

«Куда доеду, туда поеду. Про Батуми я не знаю. Если программа будет в таком состоянии, то вряд ли», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

На контрольных прокатах сборной России Петросян в произвольной программе сделала тройной лутц, двойной сальхов, одинарный риттбергер («бабочка»), тройной флип, каскад тройной флип — одинарный аксель, двойной риттбергер. Для своей программы она использовала музыку к сериалу «Игра престолов» — Ramin Djawadi.